Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Societe Generale auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Verzögerung der erwarteten Zinssteigerungen habe dem europäischen Bankensektor eine Korrektur eingebrockt, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit seien steigende Zinsen nicht mehr länger in den aktuellen Kursniveaus eingepreist. Unter den Aktien weniger zinssensibler Institute seien BNP Paribas und Societe Generale hervorzuheben./edh/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

