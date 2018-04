Laut der Studie "Mikroelektronik - Trendanalyse bis 2022", die der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) am 12. April in München vorstellte, betrug der europäische Markt 38 Milliarden US-Dollar. Europäer sind demnach führend bei Halbleitern für die Segmente Automobilelektronik und Industrieelektronik. Mit Portfolio-Anteilen von 33 und 24 Prozent sind die Europäer im weltweiten Vergleich am stärksten auf diese Wachstumsfelder fokussiert.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...