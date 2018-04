TOKIO (IT-Times) - Die japanische Internet-Holdinggesellschaft Yahoo Japan investiert in eine Handelsplattform für virtuelle Währungen und eröffnet sich damit den Krypto-Markt. Die Yahoo Japan Corp., gleichzeitig Betreiber der größten Online-Auktionsplattform in Japan, will demnach eine Minderheitsbeteiligung...

Den vollständigen Artikel lesen ...