Der neue Volkswagen -Vorstandschef Herbert Diess will mit dem tiefgreifenden Umbau der Konzernstruktur Entscheidungen des riesigen Autobauers beschleunigen. Viele Fragen etwa zum Produktportfolio könnten im Volumenmarkt zwischen den Marken geklärt werden - ohne die Konzernebene, sagte Diess am Freitag in Wolfsburg. "Wir gehen davon aus, dass wir schneller werden." Er betonte aber, es gehe um Weiterentwicklung, "keine Revolution".

Der Aufsichtsrat hatte die Gliederung des Volkswagen-Konzerns in sechs operative Einheiten und die Region China beschlossen. Dies sind die einzelnen Markengruppen "Volumen" (VW , Skoda, Seat und Volkswagen Nutzfahrzeuge), "Premium" (Audi ) und "Super Premium" (Porsche, Bentley, Bugatti und Lamborghini). Für die Nutzfahrzeug-Einheit Truck & Bus sollen die Voraussetzungen eines Börsengangs geschaffen werden. Dazu kommen die Einheiten Beteiligung und Komponente sowie Finanzdienstleistungen./tst/DP/men

