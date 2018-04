Der Verkauf im Wohnzimmer boomt. Branchenexpertin Claudia Groß fordert eine bessere gesetzliche Kontrolle - und warnt vor dubiosen Firmen.

Claudia Groß kennt die Welt der Direktvertriebe von innen. Für ihre Forschung hat die Assistenzprofessorin am Institut für Management Research in Nijmegen auf Verkaufspartys und Schulungen diverser Direktvertriebe recherchiert. Ihre Doktorarbeit über Identität und Ideologie im Multi-Level-Marketing wurde von der Universität Mannheim ausgezeichnet. Auf ihrer Webseite www.fakten-direktvertrieb.de sammelt sie Informationen rund um die undurchsichtige Branche.

Frau Groß, allein in Deutschland arbeiten etwa 800.000 Menschen im Direktvertrieb - mehr als in der Automobilbranche. Bald sollen es eine Million sein, die im Wohnzimmer Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. Wie erklären Sie sich diesen Boom?Das Versprechen im Direktvertrieb lautet: Jeder kann unbegrenzt verdienen. Je nachdem, wieviel Zeit und Mühe er oder sie investiert. Die Ausbildung spielt keine Rolle. Selbst der Ungelernte kann theoretisch ganz viel verdienen. Auch der Immigrant, der vielleicht nicht so gut Deutsch kann oder dessen Diplom nicht anerkannt wird. Im Direktvertrieb sind alle gleich.

Was reizt die Leute - überwiegend ja Frauen - noch an der Branche?Mütter können überwiegend von zuhause arbeiten und ihre Zeit frei einteilen. Auch Ältere werden nicht diskriminiert und können arbeiten so viel und solange sie wollen - keine Selbstverständlichkeit im heutigen Berufsleben. Viele suchen dort auch soziale Anerkennung. Denn jeder Erfolg wird belohnt.

Lob, um noch mehr zu verkaufen. Der Umsatz im Direktvertrieb hat sich hierzulande in zehn Jahren ja auf 17 Milliarden Euro verdoppelt.Auf den Gruppentreffen wird bereits beklatscht, wer für 100 Euro mehr verkauft hat als in der Vorwoche. Was die anderen nicht unbedingt wissen: Oft war es ein Geschäft mit der Nichte oder Nachbarin. Aber Tatsache ist: Im Direktvertrieb gibt es für Leistung Anerkennung, die es im normalen Beruf so nicht gibt. Dazu zählen auch Motivationspartys und Incentive-Reisen wie Kreuzfahrten. Die Firmen werben damit, Teil einer "großen Familie" zu werden. Denn für Direktvertriebe ist die Rechnung einfach: Je mehr Berater umso mehr Umsatz.

Nicht nur die Firmen, auch viele Vertriebler hoffen, mit Verkaufspartys reich zu werden. Wie viel verdienen sie tatsächlich?Fast alle Direktvertriebler arbeiten ja als Selbstständige nebenher. Sie verdienen meist weniger als ein Minijobber. Genaue Zahlen fehlen. Unter den 800.000 Beratern ist nur schwer auszumachen: Wie viele sind Karteileichen? Davon gibt es viele. Wer deckt nur seinen Eigenbedarf? Etliche steigen nur ein, um Vitamine oder Schmuck selbst billiger zu bekommen. Wer macht es nebenher? Und wer verdient richtig gut damit? Den wenigen Einkommensmillionären steht ein riesiger Unterbau von Vertrieblern gegenüber, die nur ein Taschengeld verdienen.

Aber auf Verkaufspartys kommen ja zum Teil ganz schöne Umsätze zusammen…Bei einer Thermomix- oder Tupper-Party etwa lassen sich ein paar hundert Euro Umsatz generieren. Das klingt toll. Aber netto bleibt hier nicht unbedingt viel übrig. So kostet zum Beispiel die Vorbereitung auch viel Zeit. Ich rate jedem, genau aufzuschreiben, wie viele Stunden er einsetzt. Und die eigenen Kosten gegenzurechnen. Nur so lässt sich erkennen, ob der Stundenlohn akzeptabel ist.

Oft werden Familie und Freunde als Kunden herangezogen. Was ist davon zu halten, wenn Geschäft und Privates vermischt wird?Familie oder Freunde kaufen oft nur aus Pflichtgefühl. Das ist sehr problematisch - besonders bei zwei Produktgruppen: Versicherung und Vermögensberatung sowie bei allem rund um die Gesundheit. Finanzprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel haben schließlich langfristig Einfluss auf unsere finanzielle und körperliche Gesundheit. Im Direktvertrieb arbeiten aber Laien.

Werden die nicht geschult?Die Schulungen sind aber keine Ausbildung zum Finanzexperten oder Diätisten, sondern vor allem Verkaufs- und Motivationstrainings. Da rutscht manchen Beratern schon mal das ein oder andere Heilungsversprechen heraus - sei es gegen Migräne oder Arthrose.

Solche Versprechungen sind doch ...

