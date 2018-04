Arbeitnehmervertreter fordern "endlich zufriedenstellende Vorschläge": Vor den heutigen Verhandlungen über die Sanierung von Opel haben sich die Fronten zwischen Betriebsrat, IG Metall und Management verhärtet.

"Wir akzeptieren für die bestehenden und von PSA anerkannten, übernommenen und rechtskräftigen Tarifverträge keine nachgereichten Bedingungen des Managements", schrieb die IG Metall im Betriebsrat am heutigen Freitag an die Opel-Beschäftigten. Am gestrigen Donnerstag hatte Opel-Chef Michael Lohscheller in einem Brief an die Mitarbeiter gefordert, die Arbeitskosten zu verbessern und die im April anstehende Tariferhöhung über 4,3 Prozent "für die ...

