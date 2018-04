Frankfurt - Die Kursentwicklung am US-Rentenmarkt verlief im März lange Zeit volatil seitwärts, so die Experten von Union Investment.Dabei habe sich eine Handelsspanne ausgebildet, die bei zehnjährigen US-Schatzanweisungen von einem Renditeniveau von 2,8 Prozent bis 2,9 Prozent gereicht habe. Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich für steigende Renditen gesprochen. Auch vonseiten der US-Notenbank habe es eher Gegenwind gegeben. Die Währungshüter hätten ihre Wachstumsprognose nach oben genommen und weitere Zinsschritte angedeutet. Zwar sei der Zinspfad für das laufende Jahr unverändert geblieben, doch auch im kommenden Jahr würden die Notenbanker nun von drei weiteren Erhöhungen ausgehen. Der US-Zinspfad werde also nicht steiler, wohl aber länger. Von einigen Notenbankmitgliedern sei darüber hinaus zu hören gewesen, dass es Zeit sei, die Geldpolitik auf ein neutrales Niveau zurückzuführen.

