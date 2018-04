Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal hat Zugeständnisse gemacht, um die Zustimmung der EU für die Übernahme des italienischen Stahlwerks Ilva zu erhalten. So will der Konzern einige Werke in Europa verkaufen, etwa in Italien, Luxemburg und Osteuropa, wie ArcelorMittal am Freitag in Luxemburg mitteilte. Die Kommission will in dem Fall bis 23. Mai entscheiden.

ArcelorMittal hatte im vergangenen Jahr für 1,8 Milliarden Euro den Zuschlag für Ilva von der italienischen Regierung erhalten. Diese hatte 2015 die Kontrolle über das finanziell angeschlagene Werk übernommen, um Arbeitsplätze zu retten und die starke Umweltverschmutzung im Umfeld des Werkes in den Griff zu bekommen. Ilva ist das größte Stahlwerk der Region./nas/she/stw

ISIN LU1598757687

AXC0139 2018-04-13/12:50