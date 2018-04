Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagmittag im Vergleich zum Vormittag erholt. Der Leitindex SMI hatte den Handelstag mit Abgaben begonnen und sich inzwischen ins Plus vorgearbeitet. Offenbar trauen die Investoren der Entspannung auf politischer Ebene nur bedingt. Die abnehmenden Sorgen um eine militärische Aktion der US-Regierung gegen das Regime von Baschar al-Assad in Syrien hatten zuletzt gestützt.

Die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Militärschlags der USA in Syrien, die auch zu einer verschärften Konfrontation mit Russland und Iran führen würden, werde von Anlegern zwar als geringer eingeschätzt, heisst es. Vorbei sei sie jedoch nicht. Wie schnell sich die Stimmung ändern könne, hätten die vergangenen Wochen mit ihren hoch-volatilen Ausschlägen gezeigt.

Auf der Konjunkturseite haben die Verbraucherpreise in Deutschland und Spanien keine Überraschung geliefert und sind wie von den Volkswirten erwartet gestiegen. In den USA wird am Nachmittag der Index der Uni Michigan zum Konsumentenvertrauen veröffentlicht. Zudem stehen dort stehen die Quartalsbilanzen von drei Grossbanken auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr 0,05 Prozent höher bei 8'779,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,17 Prozent auf 1'441,99 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09 Prozent auf 10'295,67 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 22 im Plus und acht im Minus.

Die grössten Aufschläge im SMI/SLI weisen inzwischen Sonova ...

Den vollständigen Artikel lesen ...