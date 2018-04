Die erste Reaktion auf den erneuten Stabwechsel bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) war problematisch: Kurssprung zur Eröffnung am Montagmorgen, dann aber umgehende Abgaben, die den Anstieg bis Dienstagabend nahezu komplett eliminierten. Jetzt jedoch zieht die Deutsche Bank-Aktie wieder an, hat den Eröffnungslevel des Montags wieder erreicht. Nur im Kielwasser eines sich langsam, vorsichtig, aber auch stur nach oben kämpfenden DAX … oder kommt jetzt doch Zuversicht auf?

Vielleicht schielten die Anleger zur VW-Aktie hinüber, wo der am Dienstag zwischen den Zeilen einer ad hoc-Meldung angekündigte Führungswechsel Käufe ausgelöst hatte, die bislang nicht in Abgaben übergegangen sind. Wenn VW steigt, warum nicht auch die Deutsche Bank? Man könnte argumentieren: Weil der Umbau, den der neue CEO Blessing jetzt beschleunigen und vor allem endlich abschließen soll, bereits gefühlt ewig dauert. Aber auch VW wurstelt an seiner Struktur dauernd herum. Auch, ...

