Wien - Medienberichten zufolge prüft die EZB die Einführung von Notfallkreditlinien für Kreditinstitute welche restrukturiert werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es solle der EZB so ermöglicht werden Liquidität für den gesunden Teil einer zu restrukturierenden Bank, der anschließend in eine "Good Bank" übertragen werden solle, bereitzustellen. Die im Ernstfall oftmals fehlende Liquidität im Rahmen von Bankenabwicklungen sei bisher nicht in der BRRD adressiert worden. Speziell der Fall der Banco Popular (POP) habe erneut gezeigt, wie rasch Liquidität verebben könne, sobald bei einem Institut finanzielle Schieflage vermutet werde. Die POP habe seinerzeit über EUR 18 Mrd. an Abflüssen von Einlagen innerhalb weniger Wochen hinnehmen müssen. (News vom 12.04.2018) (13.04.2018/alc/n/a)

