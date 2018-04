Linz - Mit Spannung wurden gestern die Inflationszahlen für Schweden erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Januar hätten die Daten deutlich unter den Erwartungen gelegen und Sorgen geschürt, dass die Riksbank ihren Zinserhöhungspfad weiter nach hinten verschieben könnte. Durch die schwache Krone könne ein solides Wirtschaftswachstum beobachtet werden. Die Verbraucherpreise im März lägen mit 1,9% wieder im Rahmen. Einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Kursentwicklung sehen wir nicht, so die Oberbank. Mehr Aufschluss über die künftige Geldpolitik könne die Zinssitzung am 26. April bringen. (13.04.2018/alc/a/a)

