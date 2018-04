DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.667,70 +0,14% -1,61% Euro-Stoxx-50 3.458,93 +0,43% -1,29% Stoxx-50 3.048,35 +0,21% -4,07% DAX 12.497,32 +0,66% -3,25% FTSE 7.252,57 -0,08% -5,59% CAC 5.329,47 +0,38% +0,32% Nikkei-225 21.778,74 +0,55% -4,33% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,16 -9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,35 67,07 +0,4% 0,28 +11,8% Brent/ICE 72,35 72,02 +0,5% 0,33 +10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,89 1.335,48 +0,4% +5,41 +2,9% Silber (Spot) 16,56 16,47 +0,5% +0,09 -2,2% Platin (Spot) 933,25 928,00 +0,6% +5,25 +0,4% Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,7% +0,02 -7,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Bislang machen die Futures auf die Aktienindizes der Wall Street keine großen Sprünge. Sie pendeln zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten hin und her. Damit können sie die beachtlichen Wochengewinne halten, die im Gefolge der verbalen Entspannung in der Syrien-Krise und im Welthandelsstreit die Gemüter etwas beruhigten. Allerdings bleiben die Gefahrenherde bestehen und können jederzeit durch verwirrende Signale von US-Präsident Donald Trump und anderen Mitgliedern der Administration angefacht werden. Daneben rückt aber die Berichtssaison mit voller Macht in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo werden gleich drei Banken-Schwergewichte vorbörslich ihre Quartalszahlen präsentieren. Diese Ergebnisse haben das Zeug, auch auf den Gesamtmarkt durchzuschlagen. Daneben dürfte auch der Michigan-Index der Verbraucherstimmung kurz nach Börsenstart beachtet werden, dazu gibt es noch Äußerungen von Notenbank-Vertretern.

Die Broadcom-Aktie rückt um 4,4 Prozent vor. Der Chipkonzern hatte mitgeteilt, im großen Stil Aktien zurückkaufen zu wollen. Das Board des Unternehmens, das kürzlich mit der Übernahme des Konkurrenten Qualcomm gescheitert ist, genehmigte einen Rückkauf von bis zu 12 Milliarden US-Dollar in den kommenden 18 Monaten. Amazon geben 0,2 Prozent ab. Trump hat überraschend eine Verordnung erlassen, die die Finanzen und das Geschäft der US-Post untersuchen soll. Trump hatte Amazon in den letzten Wochen vorgeworfen, der Post zu geringe Tarife für die Paketzustellung zu zahlen und nicht genug zu versteuern. SeaWorld Entertainment könnten unter Druck geraten. Der Betreiber von Themenparks hat über mögliche Zivilklagen der Securities and Exchange Commission informiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 100,0 zuvor: 101,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit einer leicht positiven Tendenz zeigen sich die Börsen in Europa. Zur Syrien-Krise gebe es zwar keine neuen Entwicklungen, doch schwele der Konflikt weiter und könne jederzeit eskalieren, heißt es. Beim Handelskonflikt scheint US-Präsident Donald Trump dagegen eine komplette Kehrtwende zu vollziehen und fasst eine mögliche Rückkehr der USA zum transpazifischen Freihandelsabkommen TPP ins Auge. Für Impulse könnten die am Mittag anstehenden Quartalsberichte der drei großen US-Banken Wells Fargo, JP Morgan und Citigroup sorgen. Die VW-Aktie kann anfängliche deutlichere Gewinne nicht verteidigen und liegt nun lediglich noch 0,3 Prozent im Plus. Der Aufsichtsrat von VW habe mehrheitlich nur das beschlossen, was seit Tagen bereits in der Presse zu lesen war, so Marktteilnehmer. Hammerson brechen in London um 10,4 Prozent ein. Der französische Immobilien-Konzern Klepierre gibt die Übernahme des britischen Wettbewerbers auf. Erst am Mittwoch hatten die Briten die verbesserte Offerte in Höhe von 5 Milliarden Pfund zurückgewiesen. Für die Papiere von Klepierre geht es um 4,1 Prozent nach oben. Die Aktie von Sage fällt in London um 10,2 Prozent. Nach einem schwachen organischen Wachstum im ersten Halbjahr hat das Unternehmen den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Nach starken Umsatzzahlen geht es für die Aktie von L'Oreal 0,9 Prozent nach oben. Deutz gewinnen 7,5 Prozent. Der Motorenhersteller hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Rheinmetall-Aktie notiert nach einem negativen Analysten-Kommentar 3,3 Prozent tiefer. Oddo BHF hat den Titeln die Kaufempfehlung entzogen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.15 Uhr Do, 17.38 Uhr % YTD EUR/USD 1,2339 +0,10% 1,2324 1,2319 +2,7% EUR/JPY 132,75 +0,36% 132,57 132,23 -1,9% EUR/CHF 1,1860 -0,06% 1,1869 1,1862 +1,3% EUR/GBP 0,8632 -0,34% 0,8661 1,1552 -2,9% USD/JPY 107,60 +0,27% 107,55 107,35 -4,5% GBP/USD 1,4296 +0,45% 1,4229 1,4231 +5,8% Bitcoin BTC/USD 8.031,69 +2,7% 7.794,28 7.591,63 -41,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich zum Wochenausklang wieder aufgehellt. Hintergrund waren Entspannungssignale sowohl was das Säbelrasseln im Syrien-Konflikt zwischen den USA und Russland betrifft wie auch den Handelskonflikt zwischen China und den USA. US-Präsident Donald Trump vollzieht offenbar eine 180-Grad-Wende und fasst eine mögliche Rückkehr der USA zum transpazifischen Freihandelsabkommen TPP ins Auge. Die meisten Aktienindizes wiesen zwar Gewinne auf, diese waren im Handelsverlauf aber zum Teil deutlich geschrumpft. Marktteilnehmer brachten dies in Zusammenhang mit neuen Handelsbilanzdaten aus China, die überraschend ein Defizit zeigten. Im bilateralen Handel mit den USA weitete sich der Überschuss dagegen aus, womit der Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder frische Nahrung erhalten könnte. Rückenwind kam i Japan neben positiven Vorgaben der US-Börsen vom leichter tendierenden Yen. Auch darin spiegelte sich die wieder höhere Risikobereitschaft an den Finanzmärkten wider. An den anderen Plätzen der Region und in Australien zogen die Kurse ebenfalls an. Das größte Plus gab es in Singapur mit knapp 0,9 Prozent, nachdem die Zentralbank des Stadtstaates erstmals seit 2012 die geldpolitischen Zügel wieder anzog. Sie fährt die Unterstützung ihrer Wirtschaft zurück, weil diese sich der stärksten Wachstumsphase seit Jahren erfreut. Während Aktien aus den zyklischeren Branchen wie Maschinenbau und Finanzen in Tokio zu den Gewinnern gehört hätten, seien als eher defensiv geltende Papiere verkauft worden, hieß es. Dazu gehörten Nahrungsmittel- und Einzelhandelsaktien. Unter den Einzelwerten zog die Aktie des Bauunternehmens Cimic in Sydney um 2,3 Prozent an. Die Führungsebene der Hochtief-Tochter sprach von einer hohen Nachfrage in den Bereichen Infrastruktur und Bergbau. Das Indexschwergewicht Rio Tinto zog um 2 Prozent, gestützt von einer Kaufempfehlung. BHP Billiton schlossen 0,3 Prozent höher. Sa Sa lagen im Späthandel in Hongkong 7,2 Prozent höher als am Vortag. Die Bekleidungskette hatte für März ein starkes Umsatzwachstum berichtet.

CREDIT

Die steigende Risikobereitschaft der Anleger sorgt dafür, dass sich die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen zum Wochenschluss leicht einengen. Die Creditstrategen der Commerzbank sind zuversichtlich, dass sich die Erholung noch etwas ausdehnen könnte. So wäre beispielsweise zu beobachten, dass die Abflüsse in den Fonds der Hochzinsanleihen fast zum Stillstand gekommen seien. Diese Verkäufe hatten in den vergangenen Wochen zu einem steigenden Angebot geführt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW steigert Absatz im März nur leicht - Sandsturm belastet

BMW hat im März von einer weiter guten Nachfrage in China profitiert, wegen schlechterer Geschäfte in Deutschland und Großbritannien stiegen die Verkäufe aber nur leicht. Zur Begründung verwies der Premiumhersteller auch auf einen Sandsturm im Hafen Cuxhaven, weshalb sich die Auslieferung von etwa 5.000 Autos verzögert habe. Von den Auswirkungen aus dem Sturm dürfte auch der Absatz im April leicht gebremst werden, so der Münchener Hersteller.

Covestro-CEO spricht von "sehr erfreulichem" Jahresauftakt

Der Spezialchemiekonzern Covestro ist nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden operativ gut in das laufende Jahr gestartet. "Beim EBITDA haben wir bisher bereits einen sehr erfreulichen Jahresauftakt verzeichnet", sagte Patrik Thomas laut Redetext auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns. "Wir rechnen mit einer deutlichen Steigerung des EBITDA im ersten Quartal 2018 gegenüber dem ersten Quartal 2017."

Siemens gewinnt 340 Millionen Euro schweren Zugauftrag aus Türkei

Die türkische Staatsbahn TCDD bestellt bei Siemens zehn weitere Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro. Der Auftrag, der auch für drei Jahre die Wartung, Reparatur und Reinigung der Züge beinhaltet, hat laut Siemens einen Wert von rund 340 Millionen Euro. Die türkische Staatsbahn hat bereits sieben Velaro-Züge geordert.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 06:42 ET (10:42 GMT)

Neuer Chef will Umbau von Volkswagen beschleunigen

Der neue Chef von Volkswagen will den Umbau beschleunigen und den Automobilkonzern schlanker aufstellen. An der vom bisherigen Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller auf den Weg gebrachte mittelfristige Strategie 2025 werde festgehalten, sagte Herbert Diess in seiner ersten Pressekonferenz als CEO von VW. Allerdings müsse das Tempo des Umbaus deutlich erhöht werden.

Bijou Brigitte verzeichnet rückläufigen Umsatz im ersten Quartal

Die reduzierte Anzahl an Filialen hat Bijou Brigitte im ersten Quartal einen Umsatzrückgang beschert. Im Auftaktquartal sanken die Erlöse um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 63,4 Millionen Euro, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte die Bijou Brigitte modische Accessoires AG.

Deutz steigert Ordereingang kräftig und hält an Zielen 2018 fest

Der Motorenhersteller Deutz hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und eine weiter hohe Nachfrage verzeichnet. Der Auftragseingang kletterte kräftig um 43 Prozent. Auch beim Ausblick auf die kommenden Monate zeichnet das Kölner Unternehmen ein optimistisches Bild. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Deutz AG.

Rocket Internet schreibt unter dem Strich wieder schwarze Zahlen

Die Rocket Internet SE hat bei ihren Portfolio-Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr den operativen Verlust weiter reduziert, der Startup-Entwickler selbst erwirtschaftete erstmals seit 2015 wieder einen kleinen Gewinn. Mit 0,01 Euro pro Aktie fiel der jedoch marginal aus. 2016 stand noch ein Fehlbetrag von 4,22 Euro je Aktie unter dem Strich.

Arcelormittal bietet EU in Kartellprüfung Zugeständnisse an

Der Stahlproduzent Arcelormittal will mit einem Paket an Zugeständnissen die bei der EU zur Kartellprüfung angemeldete Übernahme des italienischen Wettbewerbers Ilva retten. Verkauft werden könnten das Werk im italienischen Piombino und Unternehmensteile in Rumänien, Mazedonien, Tschechien und Luxemburg, teilte der Stahlkonzern mit. Auch einige Spezialstahlaktivitäten der Werke in Liege könnten auf die Verkaufsliste gesetzt werden.

Dritter Streik bei französischer Bahn

Kurz vor Beginn der Ferien im Ballungsraum Paris und im Süden Frankreichs sind die Bahnbeschäftigten zum dritten Mal in Streik getreten. Nach Angaben der staatlichen Gesellschaft SNCF fuhr am Freitag nur jeder dritte Hochschwindigkeitszug (TGV) und jeder dritte Regionalzug. Erst ab Sonntag soll sich der Verkehr wieder normalisieren.

Gazprom will Dividende erhöhen

Der russische Gasproduzent Gazprom will für das vergangene Jahr eine Dividende von 8,04 Rubel je Aktie zahlen, umgerechnet 10,6 Euro-Cent. Die Ausschüttung soll sich damit um 1,9 Prozent erhöhen, teilte das Unternehmen mit.

Klepierre wendet sich endgültig von Hammerson-Übernahme ab

Der französische Immobilienkonzern Klepierre gibt die Übernahme des britischen Wettbewerbers Hammerson auf. Der Konzern kündigte an, kein Angebot für Hammerson zu unterbreiten. Zuvor hatten die Briten die verbesserte Offerte in Höhe von 5 Milliarden Pfund zurückgewiesen. Damit ist für Hammerson der Weg frei, den Shopping-Center-Eigentümer Intu Properties wie im Dezember angekündigt für 3,4 Milliarden Pfund zu schlucken.

Londoner Börse ernennt neuen CEO

Die Londoner Börse ist auf der Suche nach einem neuen CEO bei Goldman Sachs fündig geworden. Wie die London Stock Exchange Group (LSE) mitteilte, wird David Schwimmer den Posten am 1. August antreten. Er werde auch in den Verwaltungsrat des Konzerns einziehen. Der aktuelle Interimschef David Warren, der gleichzeitig Finanzvorstand ist, wird als CFO an Bord bleiben.

Rolls-Royce warnt vor Belastungen durch Triebwerkschecks

Die Rolls-Royce Holdings muss einige Triebwerke am Boeing-Großraumflugzeug 787 Dreamliner außer der Reihe überprüfen, was Passagiere Zeit und den Triebwerkhersteller Geld kosten wird. Wegen der bekannten Probleme mit den Turbinen "Trent 1000" könne es bei Fluggesellschaften zu Störungen des Flugplans kommen, teilte der britische Konzern mit. Die für die Sicherheit im Flugverkehr verantwortlichen Behörden würden die zusätzlichen Checks vermutlich in den kommenden Tagen anordnen.

Sage Group senkt Wachstumsprognose nach schwachem ersten Halbjahr

Die britische Sage Group kann ihre bisherige Jahresprognose nicht halten. Wie der Anbieter von Buchhaltungssoftware mitteilte, blieb das organische Umsatzwachstum in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres hinter den Erwartungen zurück. Für das Gesamtjahr senkte das Unternehmen die Prognose.

Russisches Gericht ordnet Sperrung von Messengerdienst Telegram an

Ein russisches Gericht hat eine Sperrung des Messengerdienstes Telegram angeordnet. Die Richter gaben der Aufsichtsbehörde Roskomnadsor recht, die den Fall vor Gericht gebracht hatte, nachdem Telegram den russischen Sicherheitsbehörden die Entschlüsselung privater Chats verweigert hatte. Der Dienst sollte unmittelbar nach dem Urteil gesperrt werden.

Total profitiert von höheren Öl- und Gaspreisen

Der französische Ölkonzern Total hat im ersten Quartal von höheren Öl- und Gaspreisen profitiert, aber eine geringere Raffineriemarge eingefahren. Der durchschnittliche Brent-Preis habe im Quartal bei 66,8 US-Dollar je Barrel gelegen, teilte Total in seinem Bericht mit ersten Indikationen zur Geschäftsentwicklung mit. Im Vorquartal hatte der Preis nur bei 61,30 Dollar gelegen, im Vorjahreszeitraum gar nur bei 53,70 Dollar.

