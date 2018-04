Der Goldpreis hat eine verrückte Woche hinter sich: Am Mittwoch kletterte der Goldpreis auf ein neues 20-Monats-Hoch, nur um am Widerstand bei 1.366 Dollar zu scheitern. Anschließend ging es wieder bergab mit der Notierung für das gelbe Metall. Silber scheiterte im gleichen Moment an der 200-Tage-Linie. "Es war wirklich knapp", resümiert Markus Bußler. Doch letztlich sei das Jammern auf hohem Niveau. Beim Goldpreis gebe es eigentlich nichts Negatives. Selbst wenn es den in der vergangenen Sendung angesprochenen möglichen Rücksetzer noch gibt, sollte dies nur ein Luftholen vor dem Ausbruch sein. "Sowohl mittel- als auch langfristig sehe ich nichts Negatives, wenn ich den Goldchart betrachte."Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal um Barrick Gold, K92 Mining, Zinc One, Kerr Mines, Cameco, Chakana Copper und Prairie Mining. Der kleine Kohle-Hot-Stock, der zwei aussichtsreiche Projekte in Polen exploriert, setzt gerade zum Rebound an. Die gesamte Sendung können Sie gleich hier ansehen.Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien?Dann testen Sie 13 Ausgaben des Börsendienstes "Goldfolio" für nur 49 Euro. Alle Details unter: www.goldfolio.de.