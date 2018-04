Die Online-Bank N26 hat große Pläne. Die Mitgliederzahlen verdreifachen, schwarze Zahlen schreiben - und dann an die Börse.

Die Berliner Internet-Bank N26 will mit ihrer millionenschweren Geldspritze die Gewinnzone erreichen. "Wir wollen in den nächsten zwei Jahren in die schwarzen Zahlen kommen", kündigte Firmenchef Valentin Stalf im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters an.

Ein Großteil der jüngst bei Investoren eingesammelten 130 Millionen Euro fließe in das Wachstum der bestehenden Märkte und werde vor allem in den Aufbau der Belegschaft gesteckt. "Wir könnten mit unseren fast eine Million Kunden, die wir heute haben, schon profitabel sein", sagte der 32-Jährige. ...

