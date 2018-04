Zürich - Die türkische Bauunternehmung YBT erneuert in Nachtetappen von März bis August 2018 die Landebahn am internationalen Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen (SAW). Dabei setzt sie erstmals auf eine innovative Schweizer Zementlösung.

Sowohl die Landebahn, als auch viele weitere Flugverkehrsflächen am Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen (SAW) sind aufgrund des in den letzten Jahrzehnten stetig wachsenden Luftverkehrs in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Der neben dem Flughafen Atatürk zweite grosse Flughafen Istanbuls bewältigt mit nur einer einzigen Piste täglich über 900 Flugbewegungen und jährlich 31.4 Millionen Passagiere (2017). Ein bautechnischer Eingriff an diesem intensiv genutzten Verkehrsbauwerk ist deshalb nur in der Nacht möglich.

Innert einer Stunden ausgehärtet und vollständig belastungsfähig

Das Zürcher KMU CONCRETUM bietet mit seinem Schnellzement genau die passende Lösung für solche anspruchsvollen Herausforderungen. Ein CONCRETUM-Schnellbeton kann wie normaler Beton produziert, transportiert und verarbeitet werden, erhärtet ...

