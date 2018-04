In einem auf mehrere Monate angelegten Pilotprojekt testet der VW-Konzern am Hamburger Flughafen neue Technik für autonomes Parken. Vertreter der Konzernmarken Volkswagen, Audi und Porsche demonstrierten am Freitag in einem Flughafen-Parkhaus, wie die Zukunft des Parkens aussehen könnte: Die Fahrer stellen ihre Autos in einer Übergabe-Zone ab, geben per Autosteuerung oder Smartphone einen Parkbefehl und das Fahrzeug sucht sich selbstständig seinen Parkplatz. Beim Abholen funktioniert das umgekehrt. Elektro-Fahrzeuge werden zudem automatisch aufgeladen.

Von der Serienreife sind derartige Systeme noch weit entfernt, doch Anfang des nächsten Jahrzehnts könnten nach Ansicht der VW-Experten die ersten Kunden den neuen Service testen. Beteiligt an dem Projekt sind der Hamburg Airport Helmut Schmidt und die Stadt Hamburg, die mit VW eine strategische Mobilitätspartnerschaft abgeschlossen hat./egi/DP/stw

