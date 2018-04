Bei seinem ersten Auftritt als VW-Konzernchef beschreibt Herbert Diess seine Strategie mit Militär-Vergleichen. Die Macht im Konzern verteilt er neu.

Herbert Diess gibt sich alle Mühe, keine Unruhe aufkommen zu lassen. Bei seinem ersten Auftritt nach der Ernennung zum neuen Konzernchef vor Journalisten will der geborene Münchener am Freitag in Wolfsburg den Eindruck vermeiden, er habe sich hinterrücks an die Konzernspitze geputscht.

Nach den einführenden Worten von Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch bedankt sich Diess immer wieder bei seinem Vorgänger Matthias Müller und lobt ihn. Dieser habe die "Grundlage geschaffen" und den "Kulturwandel glaubhaft gelebt". Pötsch sekundiert: Müller habe "Herausragendes geleistet".

Das Lob für Müller ist wichtig, um die Gemüter zu beruhigen. Bis in den Vorstand hinein reicht die Verunsicherung nach der überraschenden Demission des Konzernchefs.

Er selbst wolle die schon beschlossene Strategie nicht ändern, erklärt Diess. Es gebe keinen Anlass für einen radikalen Umbau. Doch müsse Volkswagen in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld sein Tempo erhöhen.

Überlegungen zu Markengruppen habe es schon länger gegeben, betont Diess. Die finale Strategie habe er mit einem "engen Kreis mit den Stakeholdern" entwickelt. Allen sei bewusst, wie dynamisch sich die Branche in den kommenden Jahren verändern werde.

Das Management wolle darum künftig schneller entscheiden. "Unser Ziel ist, Volkswagen in Ertragsstärke, Innovationskraft und Nachhaltigkeit zu einem der Führenden in der Industrie zu machen."

Dann erläutert er die Details, die in weiten Teilen schon vor seinem Auftritt bekannt waren. Insgesamt werde der Konzern in sechs Bereiche aufgeteilt, die unter dem Dach einer Holding stehen sollen. Die Region China werde separat geführt

VW, Skoda und Seat sollen zu einer Volumengruppe zusammengefasst werden, die Diess persönlich leiten wird. Als neuer starker Mann soll er auch für die Fahrzeug-IT und die Entwicklung verantwortlich sein.

Um Diess zu entlasten soll ein neuer Chief Operating ...

