Frankfurt - Im März war eine uneinheitliche Entwicklung in den Rentensegmenten zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Während europäische Staatsanleihen freundlich tendiert hätten (iBoxx Euro Sovereign-Index plus 1,6 Prozent), sei das Geschehen am Markt für risikoreichere Papiere und damit auch europäische Unternehmenspapiere von einer Erhöhung der Risikoprämien (Asset Swap Spreads) geprägt gewesen. Der auf die Risikoscheu der Anleger und die erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten zurückzuführende teils deutliche Anstieg habe sich über alle Untersektoren des Unternehmensanleihemarktes hinweg erstreckt.

Den vollständigen Artikel lesen ...