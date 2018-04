Luxemburg - Ein weiterer Baisse-Monat hat die meisten Indices seit Jahresbeginn in den roten Bereich gedrückt, so Didier Saint-Georges, Mitglied des Investmentkomitees und Managing Director bei Carmignac.Geografisch betrachtet sei dieser Rückgang relativ einheitlich gewesen, was von einer erneut zunehmenden Risikoscheu der Anleger zeuge. Neben Absicherungen haben die Experten von Carmignac eine Reihe von Positionen verkauft, vor allem in Unternehmen, die Verbraucherkrediten ausgesetzt sind und damit auf wackeligen Beinen stehen, falls die Zinsen steigen, ohne dass das BIP-Wachstum anzieht.

