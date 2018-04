Palo Alto - Der Elektroautobauer Tesla liegt im Clinch mit einflussreichen Unfallermittlern wegen der Aufklärung des jüngsten tödlichen Crashs mit eingeschaltetem "Autopilot"-Assistenzsystem. Das National Transportation Safety Board (NTSB), das auch die Aufklärung von Flugzeugunglücken führt, schloss Tesla am Donnerstag in einem ungewöhnlichen Schritt von der Mitwirkung an der Untersuchung aus. Zuvor hatte die Firma die Vereinbarung zur Kooperation bereits ihrerseits aufgekündigt. Später heizte Tesla die Lage weiter an und kündigte sogar eine Beschwerde über die Behörde beim US-Kongress an.

Im Zentrum des Streits steht der Vorwurf, Tesla habe sich nicht daran gehalten, während der Ermittlungen keine Informationen zum Unfall zu veröffentlichen. Das Unternehmen hatte nach dem Unfall dem dabei ums Leben gekommenen Fahrer die Schuld gegeben und dies mit Daten aus dem Fahrzeug gestützt. Nachdem die Familie des Fahrers von früheren Problemen mit dem Autopilot-System an der Unfallstelle sprach, bekräftigte die Firma ihre Sicht der Dinge. Tesla habe ohne Erlaubnis Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, teilte das NTSB mit. So etwas führe häufig zu "Spekulationen ...

