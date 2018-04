Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Commerzbank senkt deutsche Wachstumsprognosen

Die Commerzbank hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden und kommenden Jahr gesenkt. Für 2018 erwartet die Commerzbank jetzt einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,3 (bisher: 2,5) Prozent. Chefvolkswirt Jörg Krämer begründet den Schritt mit dem voraussichtlich schwächeren Wachstum im ersten Quartal (Prognose: 0,4 Prozent) und dem Rückgang der Stimmungsindikatoren. Für 2019 wird ein BIP-Anstieg von 1,6 (1,8) Prozent prognostiziert.

IEA: Handelsstreit von USA und China könnte Ölnachfrage belasten

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat davor gewarnt, dass ein eskalierender Handelsstreit zwischen den USA und China den robusten Appetit der Welt auf Öl erheblich beeinträchtigen würde. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht teilte die IEA mit, dass sie für 2018 weiterhin einen Anstieg der weltweiten Ölnachfrage um 1,5 Millionen Barrel pro Tag erwartet, warnte aber gleichzeitig davor, dass potenzielle US-Handelszölle und chinesische Zölle ein "Abwärtsrisiko" für die Prognose darstellten.

China dürfte im Streit mit den USA nicht zur Yuan-Waffe greifen

Chinas oberster Währungshüter will den Yuan und seine mögliche Abwertung nicht als Waffe im aktuellen Handelsstreit einsetzen. Doch sollen die Finanzmärkte ihm glauben? Eine scharfe und mutwillige Abwertung - wie etwa 2015 - wäre angesichts des ziemlich brüchigen Finanzsystems des Landes relativ riskant. Aber es gibt gute Gründe dafür, dass die chinesische Devise 2018 sowieso unter Druck geraten könnte. Das wiederum könnte von einer feindlich gesinnten Trump-Administration dann auch noch als Provokation fehlinterpretiert werden.

S&P hebt Japans Ausblick auf "positiv"

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat den Ausblick für das Japan-Rating angehoben. Er wird jetzt als "positiv" bezeichnet anstatt "stabil", wie die Kreditwächter mitteilten. Das nominale Wirtschaftswachtum in Höhe von 2 Prozent werde es ermöglichen, die staatliche Schuldenlast in Relation zur Wirtschaftskraft früher zu stabilisieren als bislang angenommen, hieß es zur Begründung. Das langfristige Rating von "A+" wurde bestätigt.

Merkel sichert Serbien weitere Unterstützung zu

Serbien kann bei seinen weiteren Reformbemühungen auf deutsche Hilfe setzen. Das Land fahre einen sehr mutigen Reformkurs, lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Besuch des serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic am Freitag in Berlin. Dies schlage sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung nieder. Deutschland wolle dazu beitragen, "überall, wo es möglich ist, Lösungen zu finden, sei es auch noch so schwer", versprach die CDU-Vorsitzende.

Scholz will bei Einlagensicherung erst Risikoabbau der Banken

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält bei der umstrittenen EU-Einlagensicherung nach Angaben eines Sprechers am bisherigen Kurs der Regierung fest, dass es zunächst zu einem ausreichenden Risikoabbau in den Bankbilanzen kommen muss. Finanzministeriums-Sprecher Johannes Blankenheim betonte bei einer Pressekonferenz in Berlin, "dass es da ein vereinbartes Verfahren gibt", und betonte: "Und dabei bleibt es auch."

Heil will Hartz-IV-Sonderbedarfe überprüfen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, eine mögliche Erhöhung von Hartz-IV-Sonderbedarfen zu prüfen. "Die Regelsätze müssen das Existenzminimum abdecken und ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe ermöglichen", sagte Heil der Rheinischen Post. Es bleibe für die nächste Anpassung bei dem gesetzlich vorgesehen Mechanismus. "Ich rechne zum 1. Januar 2019 damit, dass es dabei zu Erhöhungen kommen wird", sagte er.

Ischinger warnt vor Kriegspanik im Syrien-Konflikt

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat angesichts der Syrien-Krise davor gewarnt, Kriegspanik zu schüren. Vergleiche mit dem Kalten Krieg seien falsch, sagte Ischinger dem Deutschlandfunk. "Wer solche Vergleiche heranzieht, eskaliert verbal und schafft Ängste, die aus meiner Sicht unbegründet sind." Die Konstellation sei "jetzt eine ganz andere".

Pendler von neuen Warnstreiks im öffentlichen Dienst betroffen

Unmittelbar vor der nächsten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften am Freitag in mehreren Städten und Gemeinden erneut Warnstreiks begonnen. Bundesweit waren erneut hunderttausende Pendler von Streikmaßnahmen betroffen. Hinzu kamen vielerorts erhebliche Einschränkungen bei der Kinderbetreuung.

Dritter Streik bei französischer Bahn

Kurz vor Beginn der Ferien im Ballungsraum Paris und im Süden Frankreichs sind die Bahnbeschäftigten zum dritten Mal in Streik getreten. Nach Angaben der staatlichen Gesellschaft SNCF fuhr am Freitag nur jeder dritte Hochschwindigkeitszug (TGV) und jeder dritte Regionalzug. Erst ab Sonntag soll sich der Verkehr wieder normalisieren.

Banken distanzieren sich von Russland

Vor sechs Monaten ging der russische Energiekonzern En+ Group mithilfe einer Reihe von westlichen Banken an die Londoner Börse. Heute versuchen diese Banken, sich nach den amerikanischen Sanktionen gegen Russland so schnell wie möglich von En+ zu distanzieren. Citigroup, Credit Suisse und andere Banken kappen nun ihre Verbindungen zu dem Unternehmen, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen

Russisches Gericht ordnet Sperrung von Messengerdienst Telegram an

Ein russisches Gericht hat eine Sperrung des Messengerdienstes Telegram angeordnet. Die Richter gaben am Freitag der Aufsichtsbehörde Roskomnadsor recht, die den Fall vor Gericht gebracht hatte, nachdem Telegram den russischen Sicherheitsbehörden die Entschlüsselung privater Chats verweigert hatte. Der Dienst sollte unmittelbar nach dem Urteil gesperrt werden.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Feb Überschuss 18,9 Mrd EUR (Vj Überschuss 16,1 Mrd EUR)

