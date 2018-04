Aufgrund der immer näher rückenden Fristen in den USA (DSCSA) und der EU-Fälschungsrichtlinie FMD sind intensive Serialisierungsbemühungen in der Pharmabranche derzeit in vollem Gange. Während Unternehmen in der Vergangenheit bereits schon viel Zeit und Aufwand in die Implementierung auf Verpackungslinien- sowie Standortebene investiert haben, gilt es nun, die Punkte mit ausreichender Infrastruktur sowohl auf Unternehmensebene als auch entlang der Lieferkette zu verbinden. Hierbei stellt Datenverwaltung für die Unternehmen eine der größten Herausforderungen dar.

Bewältigung großer Datenmengen

Mit der Zeit generieren Serialisierungs- und Track-&-Trace-Prozesse enorme Datenmengen. Schon ein einziger Arzneimittelhersteller produziert in der Regel Hunderttausende serialisierter Einheiten oder auch Kisten und Paletten pro Jahr. Angesichts der Anzahl an damit einhergehenden Seriennummern, Stammdaten und Lieferketteninformationen, die im Rahmen von Track-&-Trace-Prozessen entstehen, benötigen Pharmahersteller sichere und zuverlässige Datenspeicherkapazitäten, um Daten über Jahre hinweg speichern, indizieren und verwalten zu können. Diese exponentiell wachsenden Datenmengen bringen die meisten internen Systeme schnell an ihre Grenzen. Cloud-Lösungen hingegen sind leistungsstarke Plattformen zum praktisch unbegrenzten Speichern von Daten, die, von befugtem Personal, jederzeit und überall aufzurufen sind. Die Skalierbarkeit der Cloud ermöglicht das Anpassen an die Situation einzelner Unternehmen und ermöglicht ihnen somit eine Reduzierung ihrer Ausgaben für die Datenverwaltung, da sie Ressourcen (Rechenkapazität, Speicher und Wartung) nur dann bezahlen müssen, wenn sie diese auch benötigen.

Zentrale Kontrolle, einzigartige Seriennummern

Der Zulassungsinhaber eines Medikaments erstellt entweder alle erforderlichen Seriennummern zentral und verteilt diese dann an die verschiedenen Fertigungsstandorte und/oder Auftragshersteller oder lässt seine Auftragshersteller Seriennummern erzeugen. Wie aber lassen sich Verwechslungen und Duplikate verhindern, wenn ein Pharmaunternehmen beispielsweise mit eigenen Fertigungsstandorten sowie Auftragsherstellern, die ihre eigenen Nummern erzeugen, zusammenarbeitet? Wie können Auftragshersteller, die für unterschiedliche Kunden tätig sind, sicherstellen, dass alle Seriennummern eindeutig sind - besonders dann, wenn sie Seriennummern generieren und empfangen? Eine unternehmensweite Serialisierungslösung ...

