Beim Treffen zwischen dem serbischen Präsidenten und Angela Merkel geht es vor allem um den EU-Beitritt Serbiens. Die Kanzlerin lobt den Vorstoß.

Serbien hat das Datum eines EU-Beitritts nach Ansicht von Präsident Aleksandar Vucic selbst in der Hand. "Wir werden harte Entscheidungen in Zukunft treffen müssen", sagte Vucic am Freitag vor einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin zu den EU-Beitrittsbedingungen. "Was den Beitritt zur EU anbelangt, ob das 2025 stattfinden wird oder in einem anderen Jahr, wird von uns abhängen." Sein Land wolle dazu beitragen, alle Konflikte auf dem Westbalkan zu verhindern. "Jeglicher Konflikt auf dem Balkan würde die Länder 100 Jahre zurückwerfen."

Hintergrund sind Spannungen wie in Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, ...

