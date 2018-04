Wien - Nachdem Spanien von S&P Ende März 2018 auf A- heraufgestuft wurde, zog die Ratingagentur nun mit einigen Heraufstufungen im spanischen Bankensektor nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).S&P führe für die Ratingaktionen vordergründig die reduzierten Refinanzierungsrisiken der Banken an. Ebenso habe die über die vergangenen Jahre vollzogene Konsolidierung im Bankensektor aus auf die Entscheidung der Ratingagentur eingewirkt. Letztere sehe die veränderten Refinanzierungsprofile der Banken in Richtung Retail-Funding als positiv. Beim Thema der Aktivaqualität sehe S&P noch Verbesserungsbedarf, vor allem vor dem Hintergrund der guten makroökonomischen Entwicklung im Land. (News vom 12.04.2018) (13.04.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...