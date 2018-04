FC-Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat sich von der Biographie seines Nachfolgers und derzeitigen Eintracht-Frankfurt-Trainers Niko Kovac überzeugt gezeigt. Kovac arbeite in Frankfurt mit vielen verschiedenen Spielertypen und Nationalitäten "exzellent", sagte Heynckes am Freitagmittag in München.

Als Trainer der kroatischen Nationalmannschaft sei ihm Kovac das erste Mal aufgefallen und habe dort eine beeindruckende Leistung gezeigt. Als neuer Bayern-Trainer sei Kovac geradezu "prädestiniert", so Heynckes. Am Mittag hatte der FC Bayern die Verpflichtung des Frankfurter Trainers zur kommenden Saison bestätigt. Kovac war zwischen 2001 und 2003 selbst Spieler bei den Bayern und absolvierte Defensivspezialist dort 51 Partien.

In München erhält Kovac einen 3-Jahres-Vertrag.