Das stellte Vorstand Hermann Wiesinger in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz in Aussicht. Im vergangenen Jahr sind Umsatz und Ertrag geschrumpft, letzterer ist aber weiterhin positiv. Für heuer wird noch ein ähnliches Ergebnis erwartet.Das seit 1882 an der Wiener Börse notierte Unternehmen hat turbulente Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...