Vertex, Inc., ein führender Anbieter von Steuerautomatisierungslösungen, gab die Eröffnung seiner neuesten europäischen Standorte in Amsterdam und Frankfurt bekannt und unterstreicht damit die wachsende Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt und sein Engagement für die globale Geschäftswelt.

Rebecca Polley, Vice President of Global Business Development bei Vertex, kommentierte: "Eine starke regionale Präsenz in Europa ist entscheidend für die Zusammenarbeit mit unseren globalen Kunden, Interessenten und Partnern. Das Team an diesen neuen Standorten wird unseren Kunden helfen, den strategischen Wert ihrer Technologieinvestitionen, insbesondere in der immer komplexer werdenden Steuerlandschaft Europas, zu realisieren."

Vertex setzt sein globales Wachstum fort und erweiterte im Jahr 2017 seinen Hauptsitz in den USA und das Londoner Büro. Dieses Wachstum, zusammen mit den neuen Büros in Amsterdam und Frankfurt, zwei der größten Technologiemärkte Europas, versetzt das Unternehmen in die Lage, Kunden und Partner auf der ganzen Welt besser zu bedienen.

Angesichts dieses Schwerpunkts veranstaltet Vertex vom 18. bis 19. April im Hotel Okura in Amsterdam (Niederlande) die zehnte alljährliche Konferenz Vertex Exchange Europe. Auf dem Programm der Exchange Europe stehen Informationsveranstaltungen zu Steuertrends, bewährten Verfahren und pragmatischen technischen Perspektiven. Für Konferenz-Highlights während und nach der Veranstaltung folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vertexexchange.com/europe.

Weitere Informationen über die Büros von Vertex in Amsterdam und Frankfurt finden Sie unter www.vertexinc.com/contact.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuertechnologie und -diensten, die Firmen aller Größenordnungen in die Lage versetzen, das vollständige strategische Potenzial ihrer Steuerfunktion zu verwirklichen, indem sie ihre Steuerprozesse automatisieren und integrieren und dabei eine fortgeschrittene und vorausschauende Analytik der Steuerdaten nutzen. Vertex bietet vor Ort befindliche und cloudbasierte Lösungen an, die für bestimmte Branchen bei allen bedeutenden Steuerarten, darunter Ertragssteuer, Umsatz- und Verbrauchersteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, zugeschnitten werden können. Vertex mit Hauptsitz in Pennsylvania und weltweiten Büros befindet sich im Privatbesitz, beschäftigt mehr als 900 Experten und bedient Unternehmen rund um den Globus.

Weitere Informationen über Vertex finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie Vertex auf Twitter @vertexinc.

