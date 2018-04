München - Die Börsen reagieren derzeit mehr auf Tweets von Donald Trump als auf Konjunkturmeldungen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Vorerst dominiere also noch die Politik die Finanzmärkte. Je länger aber deren Konflikte, insbesondere in Sachen Handelspolitik, andauern würden, desto mehr würden die ökonomischen Folgen in den Vordergrund rücken: Mittlerweile enttäusche insbesondere in der Eurozone nicht nur eine zunehmende Anzahl von Wirtschaftsdaten.

