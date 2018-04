Paris - Eine Hiobsbotschaft folgt der nächsten, an der Börse kehrt derzeit einfach keine Ruhe ein, so die BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Kapitalmarkt den Rücken kehren sei aber auch keine Option, zumal sich die Aktienmärkte trotz des herausfordernden Umfelds doch noch recht wacker schlagen und sich schwächere Tage daher zum Einstieg anbieten würden.

