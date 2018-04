Um 500 Punkte haben die Commerzbank-Analysten ihre Prognose für das Jahresendziel des Dax gesenkt. Schuld daran ist auch der drohende Handelskrieg.

Die Analysten der Commerzbank trauen dem Dax in den kommenden Monaten nicht mehr ganz so viel zu. Sie senkten am Freitag ihr Jahresendziel für den deutschen Leitindex um 500 Punkte auf 13.500 Zähler. "Seit Jahresbeginn haben sich einige Faktoren schlechter entwickelt als angenommen", erklärte Analyst ...

