Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat zunehmende internationale Handelshemmnisse beklagt und vor einer Erosion des Regelsystems für den weltweiten Handel durch die Politik von US-Präsident Donald Trump gewarnt. "Es droht, etwas ins Rutschen zu geraten", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer bei der Vorstellung einer Umfrage der Kammerorganisation in Berlin. "Denn immer mehr Staaten wollen sich abschotten."

Insbesondere der breite Mittelstand von familiengeführten Unternehmen in Deutschland profitiere von der internationalen Arbeitsteilung, dem Binnenmarkt und einem regelbasierten internationalen Handel. "Daher bereitet es mir große Sorgen, dass dieses Regelsystem der Welthandelsorganisation WTO zunehmend ins Rutschen kommt", erklärte Schweitzer.

Der DIHK-Präsident nannte es "schon fast eine Zäsur in der Geschichte, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten derart intensiv für geschlossene Grenzen und gegen Freihandel plädiert". Die Abkehr vom freien Handel, wie sie der US-Präsident durch seine Schlagworte "America first" immer wieder betone, würde am Ende "auf allen Seiten Verlierer" hervorbringen. "Donald Trump gefährdet eine überaus erfolgreiche Entwicklung", kritisierte Schweitzer.

Laut der DIHK-Umfrage "Going International 2018" blicken die international agierenden deutschen Unternehmen optimistisch auf ihr Geschäft für die kommenden zwölf Monate. Die gute Weltkonjunktur und robust wachsende Regionen wie die Eurozone, Nordamerika und viele asiatische Staaten belebten den Welthandel.

40 Prozent registrieren mehr Handelshemmnisse

Ein Viertel der auslandsaktiven Unternehmen erwartet deshalb laut der im Februar bei 2.100 Firmen durchgeführten Erhebung eine bessere Entwicklung ihrer Geschäfte, 10 Prozent eine Verschlechterung. Der Erwartungssaldo aus Besser- und Schlechter-Bewertungen liege mit 15 Punkten deutlich über dem Vorjahreswert von 8 Punkten. Im langfristigen Vergleich bleibe das Expansionstempo aber weiterhin unterdurchschnittlich.

Die Umfrage berücksichtige noch nicht die jüngste Entwicklung um die Strafzölle, betonte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Insofern sollte sich das nicht verbessert haben", erwartete der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Kammerorganisation. Treier warnte vor Folgen für den deutschen Export. Um jüngste Exportprognosen von rund 6 Prozent zu erreichen, müsse sich die deutsche Wirtschaft, die derzeit "durchgeschüttelt" werde, noch strecken.

Barrieren im Welthandel verhinderten noch bessere Geschäfte für deutsche Unternehmen mit dem Ausland, beklagte der DIHK: 40 Prozent der Unternehmen registrierten eine Zunahme an Handelshemmnissen in den vergangenen zwölf Monaten. "Das ist, wie ich finde, ein sehr deutliches Alarmsignal", sagte Schweitzer. "Das beunruhigt mich sehr." Bereits in den vergangenen Jahren seien etliche zusätzliche Zertifizierungen, Sicherheitsanforderungen oder Zölle hinzugekommen.

Diese oftmals diskriminierenden oder unnötigen lokalen Zertifizierungen und Sicherheitsanforderungen verursachten Kosten, längere Lieferzeiten und verhinderten unter Umständen das Zustandekommen von Geschäften, heißt es in der Umfrage. Sie widersprächen den Regeln eines fairen Welthandels. Und mit der Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium und der Ankündigung weiterer Zölle in den USA bestehe die Gefahr einer Eskalation von handelsfeindlichen Maßnahmen weltweit. "Jetzt kommt noch die Eskalation zwischen den USA und China dazu", beklagte Schweitzer.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 08:14 ET (12:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.