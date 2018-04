Die Parteien in Italien streiten weiter um eine Regierung, der Standpunkt in der Syrien-Krise bleibt ungeklärt. Der Staatspräsident wird ungeduldig.

Kein weißer Rauch in Rom: Zweimal waren sämtliche Parteien schon vorgeladen bei Staatspräsident Sergio Mattarella. Doch eine Regierung ist sechs Wochen nach der Wahl in Italien immer noch nicht in Sicht. Das Ritual der Konsultationen ist in der Verfassung festgelegt. Am Ende ist es das Staatsoberhaupt - mit viel mehr Macht als der Bundespräsident ausgestattet -, das einem Politiker den Auftrag zur Bildung einer Regierung gibt.

Aber bisher kann keiner eine Mehrheit im Parlament garantieren. Das Gerangel und der Streit um eine Koalition gehen weiter. Mattarella werde angesichts des Spektakels langsam ungeduldig, heißt es in Rom.

Im Zentrum steht der 81-jährige Silvio Berlusconi, dessen Forza Italia im Mitte-rechts-Bündnis deutlich weniger Stimmen bekommen hat als die Lega. Dennoch will er unbedingt in einer Koalitionsregierung sein, auch wenn Lega-Chef Matteo Salvini das Sagen hat und mit dem zweiten Wahlsieger Bewegung 5 Sterne verhandelt. Berlusconis Wunschkandidat für das Amt des Premiers ist Antonio Tajani, der Präsident des Europaparlaments. Tajani ist einer der Gründer von Forza Italia.

Doch 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio sagt "Nein" zu Berlusconi, kategorisch. Im Wahlkampf hatte Berlusconi die 5 Sterne als "gefährliche Sekte" beschimpft. Di Maio dagegen hatte seinen Wählern einen Neuanfang versprochen und damit das beste Einzelergebnis geholt. Er muss zwar koalieren, da ihm rund 90 Stimmen im Parlament fehlen, ...

