FRANKFURT (Dow Jones)--Die Citigroup hat im ersten Quartal von höheren Einnahmen und niedrigeren Steuern profitiert. Die Bank steigerte ihren Gewinn stärker als am Markt erwartet. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 1,4 Prozent.

Der Gewinn stieg im Zeitraum von Januar bis März um 13 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,68 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,61 Dollar gerechnet.

Die Erträge legten um 3 Prozent auf 18,4 Milliarden Dollar zu. Das Plus im Handelsgeschäft fiel insgesamt nur verhalten aus. Die hohe Volatilität an den Aktienmärkten sorgte im Handel mit Aktien jedoch für einen sprunghaften Anstieg der Erträge, während sich die Kunden im Anleihehandel zurückhielten.

Zuvor hatte bereits JP Morgan gute Zahlen vorgelegt, was die Bank unter anderem den starken Handelseinnahmen zu verdanken hatte. In der kommenden Woche werden die Quartalsberichte von Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley veröffentlicht.

April 13, 2018 08:26 ET (12:26 GMT)

