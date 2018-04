Netflix (WKN:552484) hat keine Angst davor, jetzt richtig viel Geld für langfristige Investitionen in die Hand zu nehmen. Man produziert selbstständig mehr eigene Serien und Filme. Das kostet irre viel Geld. Aber man erwartet, dass man von dieser exklusiven, unbefristeten weltweiten Lizenz für diese Inhalte letztlich zu profitieren. Warum also nicht die gleiche Philosophie auf die Marketingausgaben anwenden? Netflix ist angeblich derzeit in Gesprächen mit eine kleinen Plakat-Firma namens Regency Outdoor Advertising in Los Angeles. Man will diese für mehr als 300 Millionen Dollar erwerben. Das würde Netflix exklusiven Zugang zu den Werbetafeln auf dem Sunset Strip, außerhalb des LAX ...

