Brüssel - Der für die Energieunion zuständige Kommissionsvizepräsident Maroš Šefcovic wird am Montag und Dienstag kommender Woche nach Berlin kommen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im Rahmen seiner zweiten Runde durch die EU-Staaten zur Energieunion wird Vizepräsident Šefcovic Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Außenminister Heiko Maas und Verkehrsminister Andreas Scheuer treffen.

