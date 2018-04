35 Unternehmen waren mit 43 Verpackungslösungen am Start. 18 Einsendungen wurden von einer Fachjury nominiert, davon gewannen sechs Verpackungen den Swiss Packaging Award. Zusätzlich wurde der Publikumspreis vergeben, den Konsumenten und Konsumentinnen direkt wählen konnten.

Gewinner nehmen am World Star teil

Im März hatte sich eine 16-köpfige Fachjury zwei Tage lang intensiv mit den eingereichten Verpackungen in den Kategorien Nachhaltigkeit, Convenience, Design, Marketing, Technik und Konstruktion beschäftigt. In diesem Jahr waren neue Verpackungsmaterialien dabei, die die Jury genau unter die Lupe nahm und diskutierte. Der Publikumspreis wurde in ...

