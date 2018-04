NEW YORK (Dow Jones)--Erneut im Plus wird die Wall Street zum Wochenausklang erwartet. Damit können die Indizes die beachtlichen Wochengewinne noch etwas ausbauen, die im Gefolge der verbalen Entspannung in der Syrien-Krise und im Welthandelsstreit verbucht wurden. Allerdings bleiben die Gefahrenherde bestehen und können jederzeit durch verwirrende Signale von US-Präsident Donald Trump und anderen Mitgliedern der Administration angefacht werden.

Daneben rückt aber die Berichtssaison mit voller Macht in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo haben gleich drei Banken-Schwergewichte vorbörslich ihre Quartalszahlen präsentiert - und alle drei übertrafen die Erwartungen. Die Aktien legen zwischen 1 und 1,4 Prozent zu. Damit haben die großen Drei einen gelungenen Auftakt in die Berichtssaison geliefert.

Impulse könnte daneben noch der Michigan-Index der Verbraucherstimmung kurz nach Börsenstart liefern, dazu gibt es noch Äußerungen von Notenbank-Vertretern. Unter ihnen hat sich Eric Rosengren bereits geäußert, der Präsident der Fed von Boston. Er erwarte, dass die Wirtschaft etwas besser abschneide als viele seiner Fed-Kollegen glauben. Damit deutete er seine entschiedene Bereitschaft zu einer Straffung der Geldpolitik an.

Broadcom mit Rückkauf gesucht

Die Broadcom-Aktie rückt um 4,3 Prozent vor. Der Chipkonzern hatte mitgeteilt, im großen Stil Aktien zurückkaufen zu wollen. Das Board des Unternehmens, das kürzlich mit der Übernahme des Konkurrenten Qualcomm gescheitert ist, genehmigte einen Rückkauf von bis zu 12 Milliarden US-Dollar in den kommenden 18 Monaten.

Amazon geben 0,1 Prozent ab. Trump hat überraschend eine Verordnung erlassen, die die Finanzen und das Geschäft der US-Post untersuchen soll. Trump hatte Amazon in den vergangenen Wochen vorgeworfen, der Post zu geringe Tarife für die Paketzustellung zu zahlen und nicht genug zu versteuern.

Seaworld Entertainment könnten unter Druck geraten. Der Betreiber von Themenparks hat über mögliche Zivilklagen der Securities and Exchange Commission informiert.

Dollar hält sich oben

Der Euro bleibt auf dem gesunkenen Niveau des Vortages. Schwache europäische Konjunkturdaten und leicht taubenhafte Aussagen im EZB-Protokoll hatten den Dollar vorrücken lassen. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2313 Dollar.

Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert. Einerseits lastet der feste Dollar, andererseits heißt es in einem Bericht der International Energy Agency, dass es der Opec bald gelingen wird, die weltweite Angebotsschwemme zu reduzieren. Das Barrel der Sorte WTI tendiert unverändert bei 67,04 Dollar, Brent verliert 0,2 Prozent auf 71,87 Dollar. Gold erholt sich nach dem Rückgang am Vortag minimal um 0,1 Prozent und kostet aktuell 1.337 Dollar je Unze.

Der Anleihemarkt präsentiert sich impulsarm. Die Zehnjahresrendite verharrt bei 2,84 Prozent.

== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,36 0,8 2,35 115,4 5 Jahre 2,67 0,4 2,67 75,0 7 Jahre 2,79 0,0 2,79 53,8 10 Jahre 2,84 0,1 2,84 39,6 30 Jahre 3,05 0,3 3,04 -2,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.15 Uhr Do, 17.38 Uhr % YTD EUR/USD 1,2316 -0,08% 1,2324 1,2319 +2,5% EUR/JPY 132,62 +0,26% 132,57 132,23 -2,0% EUR/CHF 1,1854 -0,11% 1,1869 1,1862 +1,2% EUR/GBP 0,8639 -0,25% 0,8661 1,1552 -2,8% USD/JPY 107,69 +0,35% 107,55 107,35 -4,4% GBP/USD 1,4255 +0,16% 1,4229 1,4231 +5,5% Bitcoin BTC/USD 8.089,52 +3,4% 7.794,28 7.591,63 -40,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,04 67,07 -0,0% -0,03 +11,2% Brent/ICE 71,87 72,02 -0,2% -0,15 +9,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,20 1.335,48 +0,1% +1,72 +2,6% Silber (Spot) 16,51 16,47 +0,3% +0,05 -2,5% Platin (Spot) 928,70 928,00 +0,1% +0,70 -0,1% Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,5% +0,02 -7,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 08:34 ET (12:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.