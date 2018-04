Enver Altayli wird beschuldigt, für die Gülen-Bewegung Straftaten begangen zu haben. Sein Gesundheitszustand ist kritisch.

Die Angehörigen eines in der Türkei unter Terrorvorwürfen inhaftierten 73-jährigen Deutschen sorgen sich um dessen verschlechterten Gesundheitszustand. Ihr Vater Enver Altayli leide an einer Schilddrüsen-Überfunktion, sagte die Tochter Zehra am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul.

"Die Medikamente schlagen nicht mehr an, seine Werte sind sehr schlecht", sagte sie. Ärzte befürchteten, dass die erhöhten ...

