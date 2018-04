Die Notenbank hat Teile einer neuen Umfrage veröffentlicht. Sie betont die hohe Zufriedenheit der Beschäftigten. Der Personalratschef dagegen kritisiert, die Ergebnisse seien in Wahrheit schlechter als nach außen hin dargestellt.

Die Ergebnisse einer neuen Mitarbeiterbefragung sorgen für Ärger in der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Donnerstag hatte die Notenbank ausgewählte Resultate der Befragung ihrer Beschäftigten veröffentlicht und "signifikante Fortschritte in den Bereichen Arbeitsbelastung, Arbeitszeit und Flexibilität" hervorgehoben. Die vollständigen Ergebnisse sollen am Freitag in einer Betriebsversammlung den Mitarbeitern präsentiert werden."Wir sind ermutigt durch die Fortschritte die wir seit 2015 gemacht haben", sagte der für Personal zuständige Chief Service Officer der EZB, Michael Diemer. Der Personalratschef der EZB, Carlos Bowles, teilt diese positive Einschätzung hingegen nicht. "Die Zahlen, die die EZB veröffentlicht hat, lassen die wichtigsten Ergebnisse weg", kritisiert er. "Die Resultate zu den Fragen der Vetternwirtschaft werden beispielsweise nicht genannt, und sie sind aus meiner Sicht ziemlich beunruhigend".

Die Notenbank verweist darauf, die allermeisten Mitarbeiter seien stolz darauf, für die EZB zu arbeiten. 59 Prozent der Befragten bewerteten die Zahl ihrer Arbeitsstunden als angemessen - das sind zehn Prozent mehr als bei der letzten Umfrage 2015. Außerdem hätten 69 Prozent der Befragten gesagt, sie würden fair behandelt im Hinblick auf Unterschiede nach Alter, Geschlecht, Nationalität oder Behinderung. Der Wert liegt etwas unter dem Niveau bei der letzten Befragung, aber etwas höher als bei vergleichbaren Institutionen.

Personalratschef Bowles hält das vermittelte Bild für unvollständig. "Aus meiner Sicht lassen die Ergebnisse nicht den Schluss zu, dass sich ...

