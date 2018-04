Die Anteilsscheine von Wirecard gewinnen in dieser Woche bis zu neun Prozent an Wert. Damit notieren die Aktien wieder im dreistelligen Kursbereich und nur noch wenige Euro trennen die Papiere von ihrem Allzeithoch - ein Ausbruch erscheint zeitnah wahrscheinlich. Auf was Anleger jetzt achten müssen, wo die entscheidenden Schlüsselmarken liegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...