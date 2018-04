- Termine vom 16. bis 22. April - === M O N T A G, 16. April 2018 *** 08:00 DE/Großhandelspreise März 10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, PG mit Präsident Peters zu aktuellen wirtschafts- und bankpolitischen Fragen, Berlin 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft, PK zum Thema: "Hohe Zuversicht der Unternehmen - hohe Risiken durch Protektionismus", Berlin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Presse-Roundtable mit Lkw-Chef Renschler, München 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Lagerbestände Februar *** 18:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Jahresempfang des Bundesverbandes deutscher Banken, Berlin 19:15 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Shoals Chamber of Commerce, Florence - DE/Verdi, DBB Beamtenbund und Tarifunion, Fortsetzung dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (seit 15.4.), Potsdam - DE/Schaltbau Holding AG, Jahresergebnis, München D I E N S T A G, 17. April 2018 *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion März 07:30 DE/Sixt Leasing SE, ausführliches Jahresergebnis, Pullach 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV, Hamburg *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten März 10:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zur Jahresbilanz des Zolls, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Dividendenstudie 2018, Frankfurt 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Jahresergebnis, Frankfurt 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK, Hannover *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit neuseeländischer Premierministerin Ardern, Berlin *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März 15:15 ES/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Symposium des Banco de Espana und der National Association for Business Economics (NABE), Madrid 16:00 US/Fed, Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Grußwort beim Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen, Berlin 19:40 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Chicago Rotary Club *** 22:05 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 1Q, Chicago *** 22:06 US/IBM Corp, Ergebnis 1Q, Armonk M I T T W O C H, 18. April 2018 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q, London *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q, Veldhoven 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q, Frauenfeld *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen März 10:00 DE/Axel Springer SE, HV, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise März *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/VöB, PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q, New York 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung, Berlin *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum Global Financial Stability Report (GFSR), Washington 15:00 LU/RTL Group SA, HV, Luxemburg *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Haseloff nach Minister- präsidentenkonferenz Ost, Bad Schmiedeberg *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Lehman College, New York *** 22:05 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q, Pittsburgh D O N N E R S T A G, 19. April 2018 00:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 9 Monate, Melbourne *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q, Darmstadt *** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q, Rueil-Malmaison *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey 07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1Q, München 07:35 DE/Stratec Biomedical AG, Jahresergebnis, Birkenfeld *** 08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1Q, Rotterdam *** 10:00 DE/Konjunkturforschungsinstitute, PK zum Frühjahrsgutachten, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar 10:00 DE/Gea Group AG, HV, Oberhausen 10:00 DE/Siltronic AG, HV, München *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK IWF-Direktorin Lagarde, Washington *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Frankreichs Präsidenten Macron, Berlin F R E I T A G, 20. April 2018 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen 00:45 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Joseph M. Katz Graduate School of Business, Pittsburgh 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q, Windsor 11:00 DE/Schaeffler AG, HV, Nürnberg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q, Cincinnati *** 13:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Scholz, Washington *** 15:40 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Graaskamp Center Spring Board Conference, Chicago *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure, Washington 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Indiens Ministerpräsidenten Modi, Berlin - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen *** - US/Weltbank und IWF, Beginn Frühjahrstagung (bis 22.4.), Washington - EU/Ratingüberprüfung für Portugal (Moody's und DBRS), Slowenien (DBRS), Tschechien (Moody's), Ukraine (S&P), Zypern (Fitch) S A M S T A G, 21. April 2018 *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK des Lenkungsausschusses (IMFC), Washington - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 22. April 2018 *** 11:00 DE/SPD, Sonderparteitag, Wiesbaden 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Mexikos Präsident Pena Nieto, Eröffnungsreden zur Hannover Messe ===

