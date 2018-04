DJ WOCHENVORSCHAU/17. Kalenderwoche

- Termine vom 23. bis 27. April - === M O N T A G, 23. April 2018 *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2017 (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit April (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Umsatz 1Q, Paris 17:45 FR/Michelin, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View D I E N S T A G, 24. April 2018 *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q, Walldorf 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q, Göttingen *** 07:00 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q, Madrid 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg *** 07:30 FR/PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 1Q, Paris 08:00 DE/Puma SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Herzogenaurach *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Interim Management Statement 1Q, London *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen März *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April *** 08:50 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex April *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Deutsche Post AG, HV, Bonn 10:00 DE/Innogy SE, HV, Essen *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 1Q, Hartford *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Februar *** 16:00 US/Neubauverkäufe März *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q, Wien 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** - US/Präsident Trump, Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Macron, Washington M I T T W O C H, 25. April 2018 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q, Duisburg 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q, Duisburg *** 07:05 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:05 CH/CS Group, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 DE/Linde AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 1Q, Quickborn 07:30 DE/Vapiano SE, Jahresergebnis, Bonn 07:40 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q, Ellwangen *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 1Q, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April 10:00 DE/Munich Re, HV, München 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV, Düsseldorf 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK, Renningen *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q, London *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park *** 22:06 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** 22:15 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Australien geschlossen D O N N E R S T A G, 26. April 2018 *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis, Langen *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q, Basel 07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath 07:30 DE/Delivery Hero AG, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q, Werdohl *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 07:50 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai *** 08:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q, Courbevoie *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q, Den Haag 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q, Bielefeld 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/RWE AG, HV, Essen 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV, Mülheim an der Ruhr 10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Deutz AG, HV, Köln 10:00 DE/Gerry Weber International AG, HV, Halle/Westfalen 10:15 DE/HSH Nordbank AG, Jahresergebnis, Hamburg 10:30 LU/SAF-Holland SA, HV, Luxemburg 10:30 LU/Befesa SA, HV, Luxemburg *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase *** 12:50 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris *** 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond *** 22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** - DE/Stellenindex BA-X April *** - DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q, Wolfsburg F R E I T A G, 27. April 2018 *** 01:50 JP/Industrieproduktion März 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q, öteborg 06:30 FR/Essilor International SA, Umsatz 1Q, Charenton-le-Pont *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q, Mannheim *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 07:00 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q, Baden-Baden *** 07:20 ES/BBVA, Ergebnis 1Q, Bilbao *** 07:30 FR/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis, Tokio *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1Q *** 08:30 DE/Continental AG, Eckdaten 1Q (10:00 HV), Hannover *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März *** 09:00 AT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 2Q 10:00 DE/Merck KGaA, HV, Frankfurt 10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, HV, Luxemburg *** 10:30 GB/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q, Irving *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon *** 14:30 US/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) 17:45 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis *** - DE/Daimler AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** - DE/Audi AG, Ergebnis 1Q, Ingolstadt *** - EU/Treffen der Eurogruppe; anschließend Informeller Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (bis 28.4.), Sofia *** - KR/Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea, Panmunjom *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 08:42 ET (12:42 GMT)

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 08:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.