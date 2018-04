Liebe Leser,

nach dem Dividendenabschlag (immerhin 3,65 pro Aktie!) ist derzeit die Frage, wie es jetzt mit der Daimler-Aktie weitergeht. Aus charttechnischer Sicht ist nun die Marke von ziemlich genau 65 Euro interessant. Denn bei dieser Marke verlief a) im Mai/Juni 2017 ein Support, b) im Juli 2017 ein Widerstand und c) im September 2017 ebenfalls ein Widerstand. Diese 65er Marke hat also durchaus eine gewisse Signifikanz in Bezug auf die Charttechnik. Und interessanterweise pendelte ... (Peter Niedermeyer)

