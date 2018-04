Planung heißt, die Zukunft zu gestalten. Dies sollte durch Wochen- und Tagespläne erfolgen. Zum einen kann jeder Einzelne dadurch seinen Schreibtisch von vielen kleinen Merke-Zettelchen freihalten, zum anderen erhält man dadurch eine Übersicht der zu erledigenden Tätigkeiten, mit der Möglichkeit eine Priorisierung vorzunehmen. Hierzu werden verschiedene Kalender- und Planungssysteme angeboten.

Bei der Erstellung eines Tagesplans kann die sogenannte »ALPEN«-Methode herangezogen werden. Sie erfordert täglich einige wenige Minuten zur Erstellung eines schriftlichen Tagesplans. Sie sieht die fünf folgenden Schritte vor:

Aufgaben, Aktivitäten und Termine notieren,

Länge der Aktivitäten einschätzen,

Pufferzeiten einplanen beziehungsweise reservieren,

Entscheidungen treffen und

Nachkontrolle vornehmen.

Von besonderer Bedeutung bei der Tagesplanung ist der Biorhythmus, der von Mensch zu Mensch verschieden ist und die persönliche Leistungskurve bestimmt. Studien belegen, dass nur wenige Personen ihrer persönlichen Leistungskurve Beachtung schenken. Allgemein gilt jedoch: »Nutzen Sie den Morgen, denn Morgenstund hat Gold im Mund.« Die Konzentration und somit auch die Arbeitsproduktivität werden maßgeblich auch dadurch beeinflusst, ob die Arbeit durch Pausen unterbrochen wird.

Eine kurze Ruhepause oder ein Spaziergang an der frischen Luft nach dem Mittagessen führt zu einem Wiederanstieg der Leistungskurve. Für den Einbau von Pausen in den Arbeitsalltag gibt es spezifische Techniken des Zeitmanagements.

Pomodoro-Technik

Im Folgenden soll auf die sogenannte Pomodoro-Technik eingegangen werden. Es stellt sich die Frage, was eine Tomate (italienisch: pomodoro) hiermit zu tun hat und was sie bewerkstelligen kann. Die Tomate steht bei dieser Technik für die handelsübliche Küchenuhr beziehungsweise den Kurzzeitmesser im Tomatendesign. Dieses Hilfsmittel verwendete Francesco Cirillo als er in den 1980er Jahren diese Technik entwickelte, um die Arbeit in 25-Minuten-Abschnitte, die er Pomodori nennt, und in ...

