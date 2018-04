ROUNDUP 3: Neuer Konzernchef Diess will VW umbauen - aber 'keine Revolution'

WOLFSBURG - Der neue Vorstandschef Herbert Diess will den weltgrößten Autobauer Volkswagen im Wettkampf mit der Konkurrenz schneller zu einem echten Mobilitätskonzern umbauen. Das Unternehmen müsse noch mehr Tempo aufnehmen und deutliche Akzente bei Elektromobilität, Digitalisierung und neuen Dienstleistungen setzen, sagte der Manager am Freitag in Wolfsburg. Eine "Revolution" aber sei nicht geplant. Diess geht es nach eigenen Worten um eine entschlossene Weiterentwicklung, die er mit großer Machtfülle angeht.

IPO/'Spiegel': VW will bei Lkw-Börsengang bis 7 Milliarden Euro erlösen

HAMBURG - Der Volkswagen-Konzern will laut einem Pressebericht bei einem möglichen Börsengang seiner Lkw-Sparte Truck & Bus bis zu 7 Milliarden Euro erlösen. Dafür plane der weltgrößte Autobauer den Verkauf von bis zu einem Viertel der Anteile, berichtet der "Spiegel" in einem Vorabbericht am Freitag ohne Nennung von Quellen. Volkswagen hatte bereits am Vorabend mitgeteilt, das Geschäft in eine Aktiengesellschaft umwandeln zu wollen, um es "kapitalmarktfähig" zu machen. Eine Sprecherin von VW Truck & Bus wollte den Spiegel-Bericht nicht kommentieren und verwies auf die Mitteilungen des Unternehmens vom Vorabend.

ROUNDUP: JPMorgan Chase verdient fast 3 Milliarden Dollar - und zwar pro Monat

NEW YORK - Die größte US-Bank JPMorgan Chase hat zu Jahresbeginn von der Unruhe an den Finanzmärkten und steigenden Zinsen profitiert. Der Gewinn im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf unterm Strich 8,7 Milliarden Dollar, wie die New Yorker am Freitag mitteilten. Dabei profitierte die Bank auch von geringeren Steuern nach der Reform von US-Präsident Donald Trump sowie geringeren Rückstellungen für faule Kredite.

Citigroup profitiert doppelt von Donald Trump

NEW YORK - US-Präsident Donald Trump hat der Citigroup im Auftaktquartal gleich doppelt unter die Arme gegriffen und ihr ein Gewinnplus beschert. Zum einen zettelte Trump einen globalen Handelskrieg an, der die Nervosität an den Finanzmärkten steigen ließ und der Großbank im Aktienhandel deutlich höhere Einnahmen sicherte. Zum anderen machten sich die von Trump gesenkten Unternehmenssteuern bemerkbar.

Kreise: Saudi Aramco soll höchsten Gewinn der Welt haben

NEW YORK - Der saudische Ölriese Saudi Aramco soll das Unternehmen mit dem höchsten Gewinn der Welt sein. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Bezug auf Geschäftspapiere, in die sie Einblick erhalten habe. Demnach hat Aramco im ersten Halbjahr 2017 einen Überschuss von 33,8 Milliarden US-Dollar (27,4 Mrd Euro) erwirtschaftet.

IG Metall nicht zu Lohnzugeständnissen bei PSA-Tochter Opel bereit

RÜSSELSHEIM - Beim Autohersteller Opel spitzt sich der Streit um Lohnkürzungen für die rund 19 000 Beschäftigten in den deutschen Werken zu. Vor der für diesen Freitag angesetzten Verhandlungsrunde mit dem Management zeigten sich Betriebsrat und IG Metall nicht bereit, die im April anstehende Tariferhöhung um 4,3 Prozent zu stunden. Dies hatte Opel-Chef Michael Lohscheller am Vortag erneut gefordert und mit der ungenügenden Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Standorte begründet.

ROUNDUP 2: Rocket Internet wartet weiter auf das nächste Zalando

BERLIN - Die Berliner Start-up-Fabrik Rocket Internet behält für ausgewählte Beteiligungen nach gesunkenen Verlusten 2017 die Gewinnzone im Blick. "Für 2018 erwarten wir weitere Fortschritte", sagte Vorstand Oliver Samwer am Freitag. Er legte sich jedoch nicht fest, ab wann welche Beteiligung Geld verdienen soll. "Die meisten Firmen sind stark genug, dass sie ihre eigenen Ziele formulieren." Das vergangene Jahr sei sehr erfolgreich gewesen, hob Samwer hervor. Rocket war aber an dem Ziel gescheitert, drei seiner Unternehmen in die Gewinnzone zu bringen.

ROUNDUP 2: Tesla legt sich nach tödlichem Unfall mit US-Behörde an

PALO ALTO - Der Elektroautobauer Tesla liegt im Clinch mit einflussreichen Unfallermittlern wegen der Aufklärung des jüngsten tödlichen Crashs mit eingeschaltetem "Autopilot"-Assistenzsystem. Das National Transportation Safety Board (NTSB), das auch die Aufklärung von Flugzeugunglücken führt, schloss Tesla am Donnerstag in einem ungewöhnlichen Schritt von der Mitwirkung an der Untersuchung aus. Zuvor hatte die Firma die Vereinbarung zur Kooperation bereits ihrerseits aufgekündigt. Später heizte Tesla die Lage weiter an und kündigte sogar eine Beschwerde über die Behörde beim US-Kongress an.

Minister: Lufthansa hat bestes Angebot für Alitalia vorgelegt

ROM - Lufthansa hat für die marode italienische Fluglinie Alitalia nach Angaben der Regierung in Rom das beste Angebot vorgelegt. Es gebe Verbesserungen, was die Frage zu Mitarbeitern und zum Erhalt vor allem der interkontinentalen Strecken betreffe, sagte Wirtschaftsminister Carlo Calenda am Donnerstagabend im TV-Programm Tg1. Es sei jedoch ein Angebot, das "weiter verhandelt werde". Stellen würden "in jedem Fall" gestrichen, so Calenda.

BMW fällt weiter hinter Daimler zurück

MÜNCHEN - Daimler hat im Frühjahr die Krone als weltgrößter Premium-Autobauer verteidigt und den Abstand auf den Erzrivalen BMW sogar noch erhöht. Von der Kernmarke setzte BMW im ersten Quartal mit 517 447 Pkw 2,8 Prozent mehr ab als im Vorjahreszeitraum, wie die Münchener am Freitag mitteilten.

Weitere Meldungen

-Rolls-Royce bereitet Boeing mit Triebwerks-Problemen weiter Kopfschmerzen

-ROUNDUP: Siemens erhält Großauftrag der türkischen Staatsbahn

-Nach 68 Jahren im Unternehmen - Debeka-Aufsichtsratschef scheidet aus

-Volkswagen-Konzern testet autonomes Parken am Hamburger Flughafen

-Millionenauftrag für insolventen Waggonbau Niesky - 13 Interessenten

-Scholz bremst bei EU-Einlagensicherung

-Motorenhersteller Deutz erholt sich weiter

-Europa-Ebay-Geschäft künftig über Kleinmachnow

-Covestro-Chef Thomas übergibt seinen Posten vorzeitig

-Passagierzahl am Frankfurter Flughafen wächst kräftig

-Neuer Passagierservice in Frankfurt: Schnüffelnasen gegen Bettwanzen

-Studie: Bezahlung von Top-Managern öffentlicher Firmen schwankt stark

-'WiWo': Brüsseler Pläne zum elektronischen Beweis nächste Woche

-Telefonica-Deutschland-Chef Haas kritisiert Glasfaserpläne der Bundesregierung

-Umweltministerin mahnt Autoindustrie mit Blick auf chinesischen Markt

-Wetterbesserung: Suche nach vermisstem Tengelmann-Chef geht weiter

-Russisches Gericht ordnet Sperre des Chatdiensts Telegram an

-Michael Hilti wird Ehrenpräsident des Verwaltungsrats°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/das

AXC0187 2018-04-13/15:20