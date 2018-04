BERLIN (Dow Jones)--Der Einsatz von Umwelttechnologien wird nach Schätzung der Bundesregierung bis 2025 auf 19 Prozent des BIP ansteigen. Wie das Bundesumweltministerium am Freitag in Berlin weiter mitteilte, lag der Anteil den neusten verfügbaren Zahlen zufolge 2016 bei 15 Prozent. Die Entwicklung ist im Greentech-Atlas 2018 dokumentiert, den Umweltministerin Svenja Schulze vorstellte. "Greentech made in Germany entwickelt sich mehr und mehr zum Modernisierungstreiber unserer Wirtschaft", erklärte die SPD-Politikerin.

"Umweltinnovationen werden immer stärker dazu beitragen, dass deutsche Unternehmen neue Arbeitsplätze schaffen und auf den weltweiten Zukunftsmärkten bestehen können", meinte Schulze. Der Greentech-Atlas 2018 belege einen Vormarsch von grünen Produkten und Dienstleistungen. Das weltweite Marktvolumen lag nach Ministeriumsangaben 2016 bei 3,2 Billionen Euro. Bis 2025 werde es voraussichtlich um jährlich 6,9 Prozent auf mehr als 5,9 Billionen Euro steigen.

Grüner Jobmotor

"Deutsche Unternehmen sind hier hervorragend aufgestellt: Insgesamt haben deutsche Anbieter einen Anteil von 14 Prozent am weltweiten Markt für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz", erklärte Schulze. Greentech werde sich auch zum Jobmotor entwickeln. In den Unternehmen der sechs Leitmärkte (Energieeffizienz, Umweltfreundliche Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Energie, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltige Mobilität, Nachhaltige Wasserwirtschaft, Rohstoff- und Materialeffizienz) seien bereits 1,5 Millionen Menschen beschäftigt.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Kerstin Andreae, warf der Bundesregierung Versäumnisse vor. "Man hätte nicht abwarten dürfen, dass Länder wie China mit anspruchsvollen Emissionsgrenzen bei Fahrzeugen die Nachfrage nach sauberen Antriebstechnologien in die Höhe schnellen lassen", erklärte sie. Deutsche Wirtschaftspolitik müsse den Anspruch haben, selbst solche Entwicklungen vorherzusehen und die richtigen Weichen zu stellen.

