Vaduz (awp/sda) - In der Affäre um den früheren Raiffeisenbanken-Chef Pierin Vincenz will die Zürcher Staatsanwaltschaft auch im Fürstentum Liechtenstein ermitteln. Ein entsprechendes Rechtshilfegesuch liegt bereits seit Ende Februar in Vaduz. Die Liechtensteiner Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag Medienberichte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...