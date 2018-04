Protestpartei, das war einmal. Die Grünen wollen sich in einer langwierigen Debatte ein neues Grundsatzprogramm geben. Heute startet sie.

Die Grünen wollen es sich nicht einfach machen. Zwei Jahre lang nehmen sie sich Zeit, an einem neuen Grundsatzprogramm zu arbeiten. "2018 ist für uns das Jahr der Fragen, 2019 dann das Jahr der ersten Vorschläge", heißt es in dem Impulspapier, das die Parteispitze zum Start der Debatte an diesem Freitag und Samstag in Berlin vorgelegt hat.

Antworten soll es zum 40. Geburtstag der Partei im Frühjahr 2020 geben. Das Ziel formuliert Parteichefin Annalena Baerbock im Handelsblatt-Interview so: "Probleme und Herausforderungen radikal zu thematisieren und an der Wurzel zu packen wie zu unserer Gründungszeit."

Seit Ende Januar führt die 37-Jährige, die im selben Jahr geboren wurde wie die Partei gegründet, mit Robert Habeck die Bundespartei, einem Duo, das sich nichts weniger vorgenommen hat als grüne Positionen und damit auch die Partei in der Gesellschaft mehrheitsfähig zu machen. Nach den gescheiterten Sondierungen mit Union und FDP, fühlen sich die Grünen von einer Aufbruchstimmung getragen, die jetzt die Grundsatzdebatte beflügeln soll.

Das letzte Programm ist 16 Jahre alt. Damals regierten die Grünen auf Bundesebene als kleinerer Partner zusammen mit der SPD, der Kanzler hieß Gerhard Schröder, der Vizekanzler Joschka Fischer. Heute sind die Grünen kleinste Fraktion im Bundestag und bereits das vierte Mal in der Opposition gelandet. Wie kann man sich da Gehör ...

