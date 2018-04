=== S O N N T A G, 15. April 2018 14:00 DE/Verdi, DBB Beamtenbund und Tarifunion, Dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (bis 16.4.), Potsdam M O N T A G, 16. April 2018 *** 08:00 DE/Großhandelspreise März 10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG mit Präsident Peters zu aktuellen wirtschafts- und bankpolitischen Fragen, Berlin 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft, PK zum Thema: "Hohe Zuversicht der Unternehmen - hohe Risiken durch Protektionismus", Berlin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Presse-Roundtable mit Lkw-Chef Renschler, München 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte 13:30 DE/CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, PK nach Treffen der Parteispitze, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: +19,6 zuvor: +22,5 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Eröffnung der digitalen Gründerplattform von BMWi und KfW, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Lagerbestände Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 18:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Jahresempfang des Bundesverbandes deutscher Banken, Berlin 19:15 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Shoals Chamber of Commerce, Florence - DE/Verdi, DBB Beamtenbund und Tarifunion, Fortsetzung dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (seit 15.4.), Potsdam - DE/Schaltbau Holding AG, Jahresergebnis, München ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

